İran’dan ABD’ye net şart: Garantisiz ateşkes yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İslamabad’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri öncesinde Tahran’ın şartlarını açıkladı.

İran tarafı, müzakerelerde kendi 10 maddelik planının esas alınacağını vurguladı.

Tahran’da yabancı büyükelçiler ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Revançi, İran’ın diplomasi ve diyaloğa açık olduğunu ancak bunun “yanıltıcı bilgiler ve yeni saldırıların zeminini hazırlayan bir süreç” olmaması gerektiğini söyledi.

Revançi, ateşkes konusunda da net bir tutum sergileyerek, saldırıların yeniden başlamasına zemin hazırlayabilecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

İranlı yetkili, “Saldırgan tarafın yeniden silahlanmasına ve tekrar saldırmasına olanak tanıyacak bir ateşkes istemiyoruz. Bu durumun garantiler olmadan tekrarlanmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ilettik” ifadelerini kullandı.

İran’ın müzakerelerde kendi hazırladığı 10 maddelik planın temel alınmasını istediğini belirten Revançi, görüşmelerin bu çerçevede ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.