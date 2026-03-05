İran’dan Avrupa’ya sert sözler: Sessiz kalırsanız herkes bedel öder

İspanya devlet televizyonu TVE’ye bağlı Canal 24 Horas’a konuşan Bekayi, Avrupa ülkelerinin saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Bekayi, “Sessiz kalanlar bu adaletsizliğin ortağı olacaktır. Avrupa ülkelerinden beklenen, bu sessizliği bozarak açık bir tutum ortaya koymalarıdır” dedi.

İranlı sözcü, Avrupa’nın sessiz kalmaya devam etmesi halinde bunun uluslararası sonuçları olacağını savundu:

“Eğer Avrupa bu uluslararası hukuk ihlali karşısında sessiz kalırsa, er ya da geç tüm ülkeler bunun bedelini ödeyecek. Birleşmiş Milletler’e üye hiçbir ülke bu duruma kayıtsız kalamazç”

KIBRIS'TAKİ SALDIRI İDDİALARI

Bekayi, hafta başında Kıbrıs’taki bir İngiliz üssüne gönderildiği iddia edilen İran yapımı insansız hava aracıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

İran’ın saldırgan değil savunma pozisyonunda olduğunu savunan Bekayi, “Biz haksız bir savaşın hedefiyiz ve kendimizi savunuyoruz” dedi.

İran’ın bölgedeki ülkelere saldırı niyetinde olmadığını belirten Bekayi, ABD’yi İran’a karşı saldırı hazırlıkları için komşu ülkelerin topraklarını kullanmakla suçladı.

Bekayi, “Bölgedeki hiçbir ülkeye saldırmayacağız. Arap ve Müslüman komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya kararlıyız. Ancak ABD, İran’a karşı saldırılar için bu ülkelerin topraklarını lojistik ve hazırlık amaçlı kullanıyor” ifadelerini kullandı.