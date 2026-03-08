İran’dan Azerbaycan’a çağrı: Siyonistleri ülkeden çıkarın

İran ordusu, Azerbaycan yönetimine İsrail bağlantılı unsurları ülkeden çıkarması çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığına göre, İranlı bir askeri sözcü tarafından yapılan açıklamada, bunun bölgedeki güvenliğin korunması için gerekli olduğu savunuldu.

İran ordusunun açıklamasında, Azerbaycan’ın “Müslüman bir ülke” olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Azerbaycan Cumhuriyeti’nden, bölgedeki güvensizliğin yayılmasını önlemek ve halkının güvenliğini tehlikeye atmamak için Siyonistleri ülkeden çıkarmasını talep ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan yönetimi ise bir gün önce yaptığı açıklamada, İran’ın kendi topraklarında bir dizi saldırı planını engellediklerini duyurdu.

Bakü yönetimi, hedef alınması planlanan noktalar arasında önemli bir petrol boru hattı, bir sinagog ve Yahudi toplumunun liderlerinin bulunduğunu açıkladı.

Perşembe günü Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine en az dört insansız hava aracının düştüğü bildirildi. Bu İHA'lardan birinin havaalanına çarptığı belirtilirken, Bakü olaydan İran’ı sorumlu tuttu.

İran yönetimi ise suçlamaları reddederek, olayın İsrail tarafından kışkırtılmış bir provokasyon olabileceğini öne sürdü.

İsrail, Azerbaycan’ın yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor ve ülkenin önemli silah tedarikçilerinden biri konumunda. İran ise uzun süredir İsrail’in Azerbaycan topraklarını istihbarat faaliyetleri için kullandığını iddia ediyor.