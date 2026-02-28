İran'dan balistik füze saldırısı: İsrail'de sirenler çalmaya başladı

İran’dan kuzey İsrail’e yönelik balistik füze saldırısı sonrası bölgede sirenler çaldı, sivillere sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyururken, ilk bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İran’dan gerçekleştirilen balistik füze saldırısı nedeniyle kuzey İsrail’de sirenler çaldı. Bölgedeki sivillere güvenli odalara ve sığınaklara geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devrede olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri, tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli noktalarda önleme ve vurma faaliyetlerini sürdürüyor” denildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, saldırı sonrası şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmediğini duyurdu.

İlk değerlendirmelere göre en az iki balistik füze ateşlendiği, bunlardan birinin açık bir araziye isabet ettiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan yeni balistik füze fırlatmalarının da tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, önümüzdeki dakikalarda yeni sirenlerin çalabileceğini belirterek halka sığınaklara geçme çağrısını yineledi.

İran'ın bir dizi füze ve insansız hava aracı fırlatmasının ardından İsrail'in hava savunma sistemleri devreye girdi.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkeye yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e karşı saldırı başlatıldığını duyurdu.

Tasnim haber ajansının Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik düşmanca ve suç teşkil eden saldırıya karşılık olarak, işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve drone saldırı dalgası başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.