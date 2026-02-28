AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı!
Son dakika haberi... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyuran Özcan "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!" ifadelerini kullandı.
28.02.2026 09:07:00
Haber Merkezi
İlgili Konular: #Jandarma #gözaltı #Tanju Özcan #Bolu Belediye Başkanı
