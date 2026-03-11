İran’dan Dünya Kupası kararı: Bu koşullarda katılamayız

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 16:30:00
ABD ve İsrail'in, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürmesinin ardından İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, bu koşullarda ülkenin 2026 Dünya Kupası’na katılamayacağını söyledi.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılamayacağını söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan Donyamali, “Bu yozlaşmış rejim (ABD) liderimizi suikastla öldürdüğü için hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılamayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gianni Infantino daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın turnuvaya katılabilmesi konusunda kendisine güvence verdiğini söylemişti.

2026 FIFA World Cup Haziran–Temmuz 2026 döneminde ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

