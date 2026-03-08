İran’dan flaş iddia: ABD askerlerini esir aldık

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri hamlelerini “uluslararası ölçekte büyük bir hesap hatası” olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, Washington yönetiminin İran’da kısa sürede sonuç alınacak bir savaş yürütmeyi planladığını ancak bu hesapların tutmadığını söyledi.

Laricani, ABD’nin İran’da kısa sürede zafer kazanabileceğini düşündüğünü ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile diğer üst düzey yöneticilere yönelik suikastlarla ülkede kaos yaratmayı hedeflediğini öne sürdü.

Ancak bu planların başarısız olduğunu savunan Laricani, İran yönetiminin ve halkının savaş karşısında birlik içinde olduğunu söyledi.

“ABD ASKERLERİ ESİR ALINDI”

Laricani, çatışmaların başlamasından bu yana “bazı ABD askerlerinin esir alındığını” da iddia etti. Ancak kaç askerin esir alındığı veya hangi koşullarda yakalandıkları konusunda ayrıntı vermedi.

İranlı yetkili, Trump yönetiminin İran’da “Venezuela modelini” uygulamaya çalıştığını ancak bunun başarısız olduğunu savundu.

Laricani, ABD’nin şu anda “kendi yanlış hesaplarının yarattığı bataklıkta sıkıştığını” ifade etti.

“MİSİLLEME OLMADAN GERİ ADIM YOK”

İranlı yetkili, İranlı yetkililerin ve çok sayıda İran vatandaşının öldürülmesinin cevapsız kalmayacağını belirtti.

Laricani, İran’ın saldırganların cezalandırılmasına kadar geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Trump’ın bu saldırıların bedelini ödemesi gerekiyor” dedi.

Laricani ayrıca İran’ın komşu ülkelere saldırı niyetinde olmadığını, ancak bu ülkelerin topraklarının İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeleri halinde hedef haline gelebileceklerini söyledi.