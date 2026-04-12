İran'dan 'Hürmüz' açıklaması: 'Ateşkes ihlali sayılacak, sert karşılık verilecek'

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’na yönelik askeri hareketliliğe ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "DMO Deniz Kuvvetleri, bazı düşman yetkililerin asılsız iddialarının aksine, Hürmüz Boğazı’nın akıllı bir şekilde kontrol ve yönetim altında olduğunu ve belirlenen kurallar çerçevesinde zararsız sivil gemilerin geçişine açık olduğunu bildirmektedir. Ancak hangi gerekçeyle olursa olsun Hürmüz Boğazı’na yaklaşmak isteyen askeri gemilerin bu girişimi ateşkes ihlali sayılacak ve sert şekilde karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İran heyeti, 21 saat süren İslamabad görüşmelerinde Hürmüz Boğazı ve nükleer başlıklar başta olmak üzere temel konularda uzlaşma sağlayamamış ve ABD Başkanı Donald Trump, "İran Hürmüz sözünü tutmadı. Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak" ifadelerini kullanmıştı.