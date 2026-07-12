İran’dan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması: Geçişler açık mı?

Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki ‘yasa dışı’ girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığı ancak ‘istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla’ Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Boğazdan geçiş izni için yalnızca ‘Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin’ internet sitesine başvuru yapılması da istendi.