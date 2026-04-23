İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi: İlk gelir kasaya girdi

İran Meclis Başkanvekili Hamid-Reza Haji Babaei, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücretleri kapsamında elde edilen ilk gelirin ülke Merkez Bankası hesabına yatırıldığını açıkladı.

İran yarı resmi haber ajansı Tasnim’e konuşan Babaei, “Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir Merkez Bankası hesabına aktarıldı” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Güvenlik Komisyonu, geçen ay Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.

Karar, uluslararası alanda tepkiyle karşılanmış; deniz hukuku uzmanları ve ABD’li yetkililer uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yalnızca yasa dışı değil, kabul edilemez ve dünya için tehlikelidir. Buna karşı uluslararası bir plan olmalı” demişti.

Dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğalgazının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik güzergahları arasında yer alıyor.

Ancak son dönemde ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası ile bölgede yaşanan gemi saldırıları ve alıkoyma olayları nedeniyle geçiş trafiğinin ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor.

Tahran yönetimi daha önce, savaşın sona ermesi için Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin kabul edilmesini şart koşmuştu.

İran basınında yer alan haberlere göre, ülke parlamentosu ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, boğaz üzerinde egemen kontrolün ilan edilmesine yönelik yeni bir planı da değerlendirmeye aldı.