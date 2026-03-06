İran’dan IKBY’ye sert uyarı: Sığınak olmayın, hedef olursunuz

İran Savunma Konseyi üyesi Ali Ekber Ahmediyan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) sert sözlerle uyardı.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Ahmediyan, ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini öne sürdüğü ayrılıkçı Kürt silahlı grupların Irak'ın kuzeyi üzerinden İran’a sızma planları yaptığını iddia etti.

Ahmediyan, İran’ın şu ana kadar yalnızca ABD ve İsrail’e ait üsler ile ayrılıkçı grupları hedef aldığını söyledi.

Ancak söz konusu grupların IKBY’de faaliyet göstermesine izin verilmesi halinde bölgedeki tüm tesislerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

İranlı yetkili, söz konusu grupların IKBY’den İran’a giriş yapmasının engellenmemesi halinde Tahran’ın daha geniş çaplı askeri operasyonlar düzenleyebileceğini ifade etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters’a verdiği röportajda İran’daki Kürtlerin ayaklanma başlatması ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İran’daki ayrılıkçı Kürt grupların ayaklanma girişimine destek verip vermeyeceği sorusuna, “Bunu yapmak istiyorlarsa harika olur. Ben tamamen desteklerim” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İranlı Kürt muhalif grupların önde gelen beş örgütü Tahran'daki yönetime karşı ittifak kurduklarını duyurdu.

Beş örgüt "İran Kürdistanı Siyasi Güçleri Koalisyonu"nun kurulduğunu 22 Şubat Pazar günü ilan etti.

İttifakta Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komale) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü (Sazman-ı Xebat) yer alıyor.

Beş oluşumun liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada ittifakın amacı "İslam Cumhuriyeti rejiminin tüm meşruiyetini yitirdiği ancak maalesef iktidarda kaldığı İran'daki mevcut siyasi durumda varlığımızı ortaya koymak" olarak ifade edildi.

Ortak açıklamada ittifakın ana hedefleri "İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek ve Kürtlerin kendi kaderini tayin etmesi" olarak belirlendi.

IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hiçbir aktörün Kürdistan bölgesini herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Irak’ın First Lady’si Şanaz İbrahim Ahmed, İran’la devam eden savaşın ortasında taraflara açık mektup yayımlayıp Kürtlerin çatışmanın içine çekilmemesi çağrısında bulundu. Ahmed, “Kürtler kiralık silah değildir” ifadelerini kullandı.

PJAK, Türkiye ve İran'ın "terör örgütleri" listesinde yer alıyor.

İran, söz konusu Kürt silahlı grupları “terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu yapıların Batılı ülkeler ile İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor.

Bu gruplar ise yıllardır İran’ın batı ve kuzeybatısındaki Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.