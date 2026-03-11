İran'dan İsrail'e atılan füzelerde dikkat çekici 'Epstein' mesajı!

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta, bir balistik füzenin savaş başlığı bölümüne siyah kalemle yazılmış Farsça bir mesaj yer alıyor.

Al Mayadeen'de yer alan habere göre metinde, Ghorbâniyân-e Jazire-ye Epstein (Epstein Adası kurbanlarının anısına) yazıyor.

Ancak yazının tam olarak hangi bağlamda ve ne amaçla yazıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

'FÜZELERE MESAJ YAZMA' GELENEĞİ

İran’da özellikle Devrim Muhafızları’na bağlı birliklerin, propaganda veya sembolik mesaj amacıyla füze ve mühimmatların üzerine yazılar yazdığı daha önce de görülmüştü.

Geçmişte bazı füzelere, 'Gazze için' gibi ifadeler yazıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Bu nedenle söz konusu mesajın da benzer bir mesaj pratiğinin parçası olabileceği değerlendiriliyor.

FÜZENİN MODELİ

Fotoğraftaki füzenin teknik görünümü incelendiğinde, uzun konik savaş başlığı ve taşıma çerçevesi yapısı nedeniyle İran’ın Şahab-3 türevi orta menzilli balistik füze ailesine ait olabileceği düşünülüyor.

Bu füzelerin menzili yaklaşık bin 500 ila bin 700 kilometre olarak biliniyor.

YAZININ GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar yazının sonradan eklenmiş olabileceğini öne sürüyor. Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği konusunda ise henüz doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle fotoğraf ve üzerindeki mesajın propaganda amaçlı bir görsel mi yoksa gerçek bir mühimmat görüntüsü mü olduğu konusunda tartışmalar sürüyor.