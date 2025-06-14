İran'dan İsrail'e füze yağmuru: Gerilim tırmanıyor

İsrail’in akşam saatlerinde İran’ın başkenti Tahran ve Hürmüz Boğazı kıyısındaki stratejik Bandar Abbas bölgesine düzenlediği hava saldırılarının ardından, İran’dan misilleme geldi. İran Devleti, İsrail’e füze saldırısını başlattığını resmen duyurdu. Onlarca füze İsrail’e doğru ateşlendi.







TEL AVİV SEMALARINDA FÜZE YAĞMURU

İran’dan fırlatılan ilk füzeler Tel Aviv’e ulaştı. İsrail’in hava savunma sistemleri teyakkuza geçirildi, Demir Kubbe sistemi devreye alındı. Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte alarm sirenleri çalmaya başladı.





HAYFA VE KUZEY İSRAİL VURULDU

İran devlet medyası, saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin birlikte kullanıldığını ve Hayfa ile Kuzey İsrail’e çok sayıda füzenin isabet ettiğini açıkladı. Saldırıların, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtlarına yanıt niteliği taşıdığı ve İran’da öldürülen komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivillerin intikamını hedeflediği belirtildi.





İSRAİL YEMEN’DE HUSİ KOMUTANINI HEDEF ALDI

İran’dan gelen sert saldırılar üzerine İsrail ordusu, Yemen’deki Husileri hedef aldığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Cumartesi gecesi Yemen’de üst düzey bir Husi askeri lideri hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. İsrail kaynakları, saldırının hedefindeki ismin Muhammed Abd el-Kerim el-Ramari olduğunu Jerusalem Post gazetesine doğruladı.

“Operasyonun başarılı olup olmadığını yakında öğreneceğiz,” diyen bir İsrailli yetkili, sürecin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Öte yandan IDF, aynı anda İran’dan fırlatılan balistik füze dalgasını önlemeye çalışırken Tahran’daki bazı hedefleri de vurduğunu açıkladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 13 KİŞİ YARALANDI

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir noktada isabet olduğu, burada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail polisi, çevredeki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması konusunda uyarı yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde hüzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.