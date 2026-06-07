İran’dan İsrail’e 'Lübnan' misillemesi: Trump'tan ilk açıklama geldi

İsrail, İran’dan ülkenin kuzey bölgelerine fırlatılan füze tespit ettiklerini bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. İran füzeleri nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği ifade edildi.

İRAN: DAHA EZİCİ, PİŞMAN EDİCİ VE YIKICI SALDIRILARLA KARŞILACAKTIR

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.

İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."

OKULLAR TATİL EDİLDİ, UÇUŞLAR DURDURULDU

İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi.

Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

ERAKÇİ’DEN İRAN VE LÜBNAN BAYRAĞI PAYLAŞIMI

İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaştı.

Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı yaptı.

Paylaşımın İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.

Axios'a konuşan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayacağını ve İran'ın füze saldırısına karşılık vermemesi için baskı yapacağını söyledi.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı, İsrail de İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz, bu gece gökyüzünü seyredin" ifadeleriyle tepki göstermişti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.