İran’dan İsrail’e meydan okuma: Daha yeni başlıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu’nun İran’ın askeri operasyonlarının İsrail’de yarattığı etkiyi kamuoyundan gizlediğini iddia etti.

Arakçi, sahadan gelen raporların İsrail’de ciddi hasara işaret ettiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanı, İran ordusunun füzelerinin İsrail’de “büyük yıkıma yol açtığını” savundu.

Arakçi, İsrail yönetiminde panik yaşandığını ve hava savunma sistemlerinin de zor durumda kaldığını iddia etti.

Açıklamasında İran’ın operasyonlarının süreceği mesajını veren Arakçi, saldırıların devam edeceğini söyledi. Arakçi, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Arakçi, “Netanyahu, İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin İsrail'in saldırganlığını nasıl cezalandırdığını görmenizi istemiyor. Sahadaki adamlarımız ve kadınlarımız şöyle rapor ediyor: füzelerimizin yol açtığı tam bir yıkım, paniğe kapılmış liderler ve kargaşa içindeki hava savunma sistemleri. Ve biz daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullandı.