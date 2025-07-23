İran'dan İsrail'e meydan okuma: Karşılık vermeye hazırız

Al Jazeera kanalına özel bir röportaj veren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'den gelebilecek herhangi bir yeni saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, geçtiğimiz ay yaşanan 12 günlük çatışmalar sonrası sağlanan ateşkese pek güvenmediğini söyledi.

Bu açıklamalar, İsrail'in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından geldi. ABD'nin İsrail’e destek vererek bu saldırılara katıldığı biliniyor. Ancak Batılı kaynaklar, saldırıların İran’ın nükleer kapasitesine beklenen ölçüde zarar vermediğini öne sürüyor.

Pezeşkiyan, "İsrail yeniden saldırırsa, biz de İsrail’in derinliklerine kadar karşılık vermeye hazırız" dedi.

“ATEŞKESE GÜVENMİYORUZ”

Pezeşkiyan, İran ile İsrail arasında 24 Haziran’da yürürlüğe giren ateşkesin uzun ömürlü olacağını düşünmediklerini belirtti:

“Açık konuşmak gerekirse, bu ateşkesin kalıcı olacağına dair çok da iyimser değiliz. İsrail bize zarar verdi, biz de onlara verdik. Ama İsrail kayıplarını gizliyor.”

İsrail’in üst düzey İranlı askeri ve nükleer uzmanları hedef alarak İran yönetimini çökertmeye çalıştığını savunan Pezeşkiyan, bu planın başarısız olduğunu da ekledi.

Söz konusu çatışmalarda İran’da 900’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu sivil. İsrail’de ise 28 kişi yaşamını yitirdi.

“NÜKLEER PROGRAM SÜRECEK, SİLAH DEĞİL BARIŞ İÇİN”

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Ancak bu programın ‘barışçıl’ amaçlarla yürütüldüğünü ve uluslararası hukuka aykırı olmadığını savundu:

“Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini söylüyor. Biz zaten nükleer silahı reddediyoruz. Bu bizim siyasi, dini ve stratejik tutumumuzdur.”

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer gücünün yalnızca tesislerde değil, bilim insanlarının bilgisiyle de ayakta durduğunu ifade etti.

AVRUPA İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’e yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programından vazgeçmeyeceğini ama diplomatik çözüm yollarına açık olduğunu söyledi.

İran’ın programının barışçıl olduğuna dair güvence verilmesi karşılığında, yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti.

Bu kapsamda İran, Fransa, Almanya ve İngiltere ile 2015 yılında imzalanan ancak ABD’nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmaya dair yeni bir görüşme turuna hazırlanıyor. Görüşmelerin bu cuma günü Türkiye’de yapılması planlanıyor.