İran’dan İsrail’e yeni füze salvoları: Tel Aviv alarmda!

İsrail ordusu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’dan kısa aralıklarla iki ayrı füze dalgası fırlatıldığını duyurdu. Açıklamada, ilk dalgadan yaklaşık yarım saat sonra ikinci dalganın tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girerek füzeleri engellemeye çalıştığı belirtildi. Tel Aviv ve çevresinde sirenler yarım saat içinde iki kez çaldı.

Aynı saatlerde İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’da İran Savunma Bakanlığına bağlı iki merkezi hedef aldı. İsrail ordusuna göre bu tesisler, uzun menzilli deniz seyir füzelerinin geliştirilmesi ve üretiminde kullanılıyordu. Söz konusu füzelerin hem deniz hem kara hedeflerini hızlı şekilde vurabilecek kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü.

İsrail, saldırıların “İran rejiminin askeri üretim altyapısını hedef aldığını” açıkladı.

İran parlamentosu sözcüsü Muhammed Bagher Ghalibaf, sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgedeki tüm ABD hareketlerini, özellikle de asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz. Generallerin bozduğu şeyi askerler düzeltemez; aksine, Netanyahu'nun yanılsamalarına kurban gideceklerdir. Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın.

We are closely monitoring all US movements in the region, especially troop deployments.



What the generals have broke, the soldiers can't fix; instead, they will fall victim to Netanyahu's delusions.



Do not test our resolve to defend our land. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

İRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR

Öte yandan İran medyası, ülke genelinde geniş çaplı saldırılar yaşandığını bildirdi. Tebriz’de patlama sesleri ve savaş uçaklarının uçuşu rapor edilirken, Bender Abbas’ta deniz piyade birliğinin hedef alındığı, İsfahan’daki bir füze tesisinde sabah saatlerinde beş patlama meydana geldiği ve Kazvin’deki sanayi bölgesinde de patlamalar yaşandığı aktarıldı.

İsrail ve İran kaynaklarına göre İsrail, gece saatlerinde Tahran genelinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. İran basını, saldırıların bazı yerleşim bölgelerini de etkilediğini ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında çalışma başlattığını duyurdu.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise saldırıların İsfahan’daki savunma sanayii tesisleri, Şiraz’daki yedinci taktik hava üssü ve Buşehr’deki Devrim Muhafızları deniz üssünü hedef aldığını bildirdi.

Gece boyunca süren karşılıklı saldırılarda İran da İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları düzenledi. İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv ve Kiryat Şmona’nın yanı sıra bölgedeki ABD üslerinin de hedef alındığını açıkladı.

Bu gelişmeler, ABD’nin savaşın sona erdirilmesi için Tahran’a 15 maddelik bir plan sunduğuna dair haberlerin gündeme geldiği bir dönemde yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakere çabalarında ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.