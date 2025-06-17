İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası: Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, yeni bir saldırı dalgasıyla devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran tarafından yeni bir füze saldırısı başlatıldığını ve ülkenin birçok bölgesinde hava saldırısı sirenlerinin çaldığını açıkladı.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve füzelerin havada imha edilmeye çalışıldığını belirtti.





TEL AVİV VE BATI KUDÜS'TE PATLAMALAR DUYULDU

Tel Aviv ve Batı Kudüs’te yüksek şiddette patlamalar duyuldu. Patlamaların, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında gerçekleştiği değerlendiriliyor.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv çevresine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü, maddi hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Arama-kurtarma ekiplerinin, füze isabeti rapor edilen birçok noktada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Servisi de Gush Dan bölgesinde bir füze isabeti sonucu yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada, “Saat 08.45 civarında (TSİ), Gush Dan bölgesine füze isabeti ve yangınla ilgili çok sayıda ihbar alındı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi” denildi.





İSRAİL ACİL YARDIM SERVİSİ ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İsrail’in ulusal acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), İran’dan atılan son füze dalgasının ardından alarm durumuna geçti.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Son dakikalarda duyulan sirenlerin ardından, ihbar alınan bölgelere MDA ekipleri sevk edilmiştir” denildi.

İsrail polisi de Tel Aviv bölgesinde bazı füze isabetlerinin meydana geldiğini doğrularken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.





“SIĞINAKLAR TERK EDİLEBİLİR”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın sabah başlattığı füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde vatandaşlar artık sığınakları ve korunaklı alanları terk edebilir” dedi.

Aynı açıklamada, füze parçalarının düştüğü birçok bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.





Tel Aviv'deki Herzliya bölgesinde boş olduğu belirtilen bir otobüs füze isabeti sonucu alev aldı. Yangının, bir otoparkta meydana geldiği ve olay yerine güvenlik güçleri ile belediye ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, merkezi bölgedeki Ibthan kasabasında bir yerleşim alanında, bir aracın yanında yerde yatan dumanlı bir füze parçası dikkat çekti.