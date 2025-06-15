İran’dan İsraillilere sert uyarı: 'Canlı kalkan olmayın'

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı sırada, İsraillilere hitaben dikkat çeken bir video mesaj yayımladı.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, halktan "hayati ve kritik bölgelerin" yakınında bulunmamaları istendi.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“İşgal altındaki topraklardaki hayati ve kritik alanlara dair elimizde kapsamlı bir veri bankası bulunmaktadır. Zulüm rejiminin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. Bu kritik bölgelerde kalmayın ve buralara seyahat etmeyin.”

Bu açıklama, İran’ın İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı saatlerde yayınlandı.

İRAN: 128 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı'na göre, Cuma ve Cumartesi düzenlenen İsrail saldırılarında en az 128 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere göre, hastaneye kaldırılan yaklaşık 900 yaralı arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Tahran merkezli Etemaad Daily gazetesinin aktardığına göre, saldırılarda yaklaşık 900 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.

Sağlık kaynakları, hastanelerin kapasite sınırına ulaştığını ve acil kan bağışı çağrılarının yapıldığını belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında en az 40 kadın ve çok sayıda çocuk bulunduğu bildirildi.