İran’dan Kanada’ya sert misilleme: Donanma 'terör örgütü' ilan edildi

İran’dan Kanada’ya misilleme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) terör örgütleri listesine alma kararına tepki olarak, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kanada hükümeti, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olarak, ülkenin resmi silahlı kuvvetlerinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımıştır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin söz konusu kararını destekleyen tüm ülkelerin mütekabiliyet kapsamında değerlendirileceğini öngören hüküm doğrultusunda, Kanada Donanması’nı ilgili yasanın kapsamına alarak mütekabiliyet çerçevesinde terör örgütü olarak tanıdığını ve ilan ettiğini bildirir" ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, 2019 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu "yabancı terör örgütleri" listesine almış, İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine dahil ettiğini duyurmuştu.

Kanada yönetimi ise ABD’nin kararına uyarak 2024 yılında Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.