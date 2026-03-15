İran'dan Körfez'e zeytin dalı: 'Ortak bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız...'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın Orta Doğu’da sivil ya da yerleşim alanlarını hedef almadığını yineleyerek, bu tür saldırıların sorumluluğunu araştırmak üzere komşu ülkelerle birlikte ortak bir soruşturma komitesi kurmaya hazır olduklarını açıkladı.

Arakçi’nin Telegram kanalında paylaşılan açıklamalara göre Tahran yönetimi, Körfez ülkeleriyle temas halinde bulunuyor. Arakçi, İran’a karşı yürütülen ABD-İsrail savaşının tamamen sona ermesini garanti altına alacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Öte yandan bazı Körfez ülkeleri, İran’a kendi topraklarına yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Bu ülkeler, İran saldırılarının yalnızca ABD askeri unsurlarını hedef almakla kalmadığını, aynı zamanda enerji tesisleri ve yerleşim alanlarında da hasara yol açtığını öne sürüyor.

"200'DEN FAZLA ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ..."

İran Sağlık Bakanlığı’na göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında en az 202 çocuk ve 223 kadın yaşamını yitirdi. Ölenler arasında üç hamile kadının da bulunduğu belirtildi.

Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, hayatını kaybeden çocuklardan 12’sinin beş yaşın altında olduğu ifade edildi.

ENDÜSTRİNİN KALBİ İSFAHAN HEDEFTE

İran’da saldırıların hedef aldığı kentlerden biri de İsfahan oldu. Ülke genelinde savaşın başlamasından bu yana başkent Tahran dahil 200’den fazla şehir saldırıların hedefi haline geldi.

İsfahan, İran’ın en kalabalık şehirlerinden biri olmasının yanı sıra çok sayıda sanayi tesisi ve askeri kompleksin bulunduğu önemli bir merkez. Ülkedeki diğer şehirlerde olduğu gibi burada da fabrikalar ve kritik altyapı tesisleri saldırılarda hedef alınıyor.

Bölgede onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ancak saldırıların yalnızca askeri ve sanayi tesisleriyle sınırlı kalmadığı, yerleşim alanlarının da hedef alındığı ve bazı mahallelerin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

HASTANE VE OKULLAR DA VURULDU!

Saldırıların etkisinin askeri ve endüstriyel tesislerin ötesine geçtiği ifade ediliyor. Ülke genelinde hastaneler, okullar ve Kızılay binalarının da saldırıların hedefi olduğu bildirildi.

Bu durum bölgede son derece hassas bir tablo yaratırken, İran tarafı da misilleme ihtimalinden söz ediyor.

HARG ADASI GERİLİMİ

Birkaç gün önce ABD’nin, İran’ın petrol ihracatı açısından en kritik noktalarından biri olan Harg Adası’nı hedef aldığı bildirildi. Söz konusu saldırı, çatışmada gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmeyle birlikte tarafların karşılıklı sert söylemleri ve askeri baskıyı artırdığı belirtiliyor.