İran’dan Lübnan’a rest: 'Büyükelçi gitmeyecek'

İran, Lübnan’ın “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeden ayrılmasını istediği büyükelçisinin görevine devam edeceğini açıkladı. Karar, iki ülke arasında diplomatik gerilimi tırmandırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şibani’nin diplomatik teamülleri ihlal ettiğini belirterek akreditasyonunu iptal etmiş ve 29 Mart’a kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.

Ancak İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bagayi, yaptığı açıklamada Şibani’nin görevine devam edeceğini ve Beyrut’ta bulunduğunu söyledi.

Lübnan makamları, Şibani’nin ülkenin iç siyasetine ilişkin açıklamalar yapmasının krize yol açtığını belirtirken, kararın ardından resmi bir yeni açıklama yapılmadı.

Krizin, İran destekli Hizbullah ile Lübnan hükümeti arasındaki görüş ayrılıklarının ortasında ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Lübnan yönetimi, Hizbullah’ın İran’a destek amacıyla savaşa dahil olmasını eleştirirken, örgütün silahsızlandırılması yönünde adımlar atıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran’ın tutumunu eleştirerek, büyükelçinin hâlâ Beyrut’ta bulunmasını “Lübnan’a alay” olarak nitelendirdi. Saar, Lübnan’ın fiilen İran’ın etkisi altında olduğunu öne sürdü.

Lübnan, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarıyla bölgesel savaşa dahil olmuş, İsrail’in karşılık vermesiyle ülkede geniş çaplı yıkım yaşanmıştı. Çatışmalarda binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği bildiriliyor.