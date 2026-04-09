İran’dan Lübnan uyarısı: Ateşkes ihlalleri müzakereleri bitirir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan’a yönelik saldırılar ve ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetimi, İsrail’in saldırılarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurgulayarak, ihlallerin sürmesi halinde müzakerelerin anlamını yitireceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Siyonist yapı” olarak nitelediği İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını, mevcut ateşkes anlaşmasının “açık ihlali” olarak değerlendirdi.

Bu durumun, olası yeni mutabakatlara yönelik güveni zedelediğini belirten Pezeşkiyan, sürecin ciddi bir risk altında olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, saldırıların devam etmesi halinde diplomatik zeminin ortadan kalkacağına işaret ederek, “Bu saldırıların sürmesi müzakereleri anlamsız hale getirir. İran, Lübnanlı kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaktır” dedi.

“ELİMİZ TETİKTE KALACAK”

Tahran’ın bölgedeki gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, İran’ın askeri ve siyasi olarak geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Açıklamasında “Elimiz tetikte kalmaya devam edecek” ifadesini kullanan Pezeşkiyan, olası senaryolara karşı kararlılık vurgusu yaptı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ateşkes düzenlemelerine ilişkin çerçevenin net olduğunu belirtti. Kalibaf, Lübnan ve İran’ın müttefik gruplarının bu çerçeveye dahil olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de bu pozisyonu açık biçimde desteklediğini belirten Kalibaf, ateşkes ihlallerine karşı sert tepki verileceğini söyledi.

Kalibaf, “Ateşkes ihlalleri açık maliyetler doğurur ve güçlü karşılıklarla yanıtlanır. Ateşi derhal söndürün” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların devam edeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı, "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlara sık sık evlerini terk etmeleri tehdidinde bulunan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarını ve işgalini genişletiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in köprüleri hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun işgali pekiştirme ve genişletme girişimi olduğunu ifade etmişti.