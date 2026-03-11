İran'dan olası protesto gösterilerine karşı uyarı yayınladı: 'Parmağımız tetikte...'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran halkını 'ülke yönetimine karşı ayaklanmaya' çağırmasının ardından, İran makamları, ülkede patlak verebilecek potansiyel protesto gösterileri karşısında sert bir bildiri yayınladı.

İran Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Rıza Radan, rejim karşıtı protestolara katılmayı düşünen kişileri sert sözlerle uyardı.

Radan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eğer biri düşmanın istekleri doğrultusunda hareket ederse, artık onu yalnızca bir protestocu olarak görmeyeceğiz; onu bir düşman olarak değerlendireceğiz.

İranlı emniyet yetkilisi ayrıca güvenlik güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

Tüm güçlerimiz hazır durumda, parmağımız tetikte ve devrimimizi savunmaya hazırız.

NETANYAHU'DAN PROVOKATİF ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce İran halkına hitaben yaptığı mesajda ülke yönetimine karşı ayaklanma çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın, 'özgürlük için tarihi bir savaş' olduğunu öne sürerek İranlılara şu sözlerle seslenmişti:

Bu, hayatınızda bir kez karşılaşacağınız bir fırsat. Rejimi devirmek ve özgürlüğünüzü kazanmak için.

TRUMP'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

ABD Başkanı Donald Trump da son dönemde yaptığı açıklamalarda ABD-İsrail saldırılarının İran’daki yönetimi devirmek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini savunarak İran halkını benzer şekilde harekete geçmeye teşvik etmişti.

Fakat 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının ardından İran genelinde henüz herhangi bir protesto gösterisi gözlemlenmedi.