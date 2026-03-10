Ümraniye'de apartmanlara 'şeriat' bildirisi: Gericiler, Atatürk Devrimlerini ve laik düzeni hedef aldı!

İstanbul Ümraniye’de şeriat talebi ile bildiriler dağıtıldığı ortaya çıktı.

Apartmanların önüne bırakılan bildirilerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri, milli bayramlar ve Türkiye’deki laik, demokratik düzen hedef alındı.

Metinde seçimlere katılmanın, devlet kurumlarında görev yapmanın ve resmi bayramları kutlamanın uygun olmadığı öne sürülerek yurttaşlara bu alanlardan uzak durma çağrısı yapıldı. Gericilerin eğitim sistemini ve kamu kurumlarını da eleştirildiği metinde, askerlik yapılmaması gerektiği ve yalnızca dini kurallara dayalı bir yaşam biçimi gerektiği savunuldu.

Ayrıca bahsi geçen metinde laik devlet düzeni reddeden ve toplumsal yaşamdan çekilmeyi telkin eden ifadeler içerdiği görüldü. Bahsi geçen metinleri paylaşan gericilerin ise kim olduğu ise bilinmiyor.

‘BU ZİHNİYET CUMHURİYET DÜŞMANLIĞINI SAKLAMIYOR’

Olaya tepki gösteren ve Cumhuriyet’e konuşan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, “İstanbul sokaklarında şeriat talebi ile bildiriler dağıtılıyor. Ümraniye’de yaşadığımız kentin sokak aralarında korkusuzca şeriat bildirisi dağıtanların, gücünü iktidarın son zamanlarda uyguladığı politikalardan aldığı çok açık. Bildirinin içeriği tam anlamıyla bir şeriat devletini savunurken, çocuklarınızı laik düşünceye göre eğitim veren okullara göndermeyin deniyor. ‘Hakimiyet milletindir’ sözünden rahatsızlığını açıkça dile getiren zihniyet, 1920 sonrası sistem diyerek Cumhuriyet düşmanlığını saklamıyor. Okullarda Atatürk devrimlerinin dine zıt olduğu söylenerek 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 30 Ağustos’un bayram olarak kutlanmasına karşı çıkılıyor” dedi.

‘OKULLARDA İLAHİ TARTIŞMASI SOKAKTA ŞERİAT TALEBİNE DÖNÜŞTÜ’

“Okullarda ilahi tartışması sokakta şeriat talebine dönüştü” diyen Okuducu, “Ramazan süresince bazı okullarda okutulan ilahiler, iktidarın laik ve bilimsel eğitime karşı yürüttüğü uygulamaların şeriat talebi bulunan kesimler için daha cüretkar hamleler yapmasının yolunu açıyor. Bu ve benzer girişimlerin cesaret bulmasını sağlayan uygulamaların biri bitmeden diğeri başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, peş peşe hiç yorulmadan gündeme getirdiği bu girişimlerine son vermesi gereklidir. Çivisi çıkmış bu sistemin yol açacağı olumsuzluklar ve sorunların altında kalan ve kalacak olan bizim çocuklarımızdır, bizim ülkemizdir. Sahip çıkmak görevimizdir” ifadelerini kullandı.

İşte o gerici bildiri...