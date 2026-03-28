İran’dan Suudi Arabistan’daki üsse misilleme: ABD askerleri yaralandı

İran’ın düzenlediği saldırının Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtildi. Konuya yakın iki ABD’li yetkili, saldırıda en az 10 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

İsmi açıklanmayan yetkililer, hassas askeri konular nedeniyle anonim kalmayı tercih ederken, saldırı sonucu bazı yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğünü ifade etti.

İsrail, cuma günü İran’a yönelik askeri operasyonlarını 'genişletme ve tırmandırma' tehdidinde bulunmasının ardından, ülkenin iki nükleer tesisini hedef aldı.

İran devlet medyası saldırıya uğrayan tesisleri doğrularken, İsrail saldırının sorumluluğunu üstlendi. Tahran yönetimi ise hızlı bir şekilde misilleme tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İran, İsrail’in suçlarının bedelini ağır şekilde ödetecek” ifadelerini kullandı.

URANYUM ÜRETİM TESİSLERİ HEDEFTE

İran Atom Enerjisi Kurumu’na göre saldırılarda Arak’taki Şehid Hondeb ağır su kompleksi ile Yezd eyaletindeki Erdekan “yellowcake” (ham uranyum) üretim tesisi hedef alındı.

Yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ve herhangi bir radyasyon riski oluşmadığını açıkladı. Arak’taki tesisin, İsrail’in geçen yılki saldırısından bu yana zaten aktif olmadığı belirtildi.

“Yellowcake”, ham uranyumun saflaştırılmasıyla elde edilen yoğunlaştırılmış bir form olarak bilinirken, ağır su nükleer reaktörlerde moderatör olarak kullanılıyor.

İsrail ordusu ise Yezd’deki tesisin zenginleştirme için kritik ham maddelerin işlendiği bir merkez olduğunu belirterek, saldırının İran’ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu öne sürdü.

KARŞILIKLI TEHDİTLER

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi, ABD ve İsrail bağlantılı şirketlerde çalışanlara işlerini bırakmaları çağrısı yaparak, “Bu kez denklemin adı ‘göze göz’ olmayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu da İran’ın ülkeye füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Özellikle Beer Sheba ve İsrail’in ana nükleer araştırma merkezinin bulunduğu bölgelerde sirenlerin çaldığı bildirildi.