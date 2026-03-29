İran’dan Trump’a sert mesaj: Köpekbalıklarına yem edilecekler

İran Ordu Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası kara harekâtı ve Körfez’deki bazı bölgelerin hedef alınabileceğine dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Zülfikari, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oyuncağı haline geldiğini ileri sürerek, “Trump, İran'ı defalarca kara operasyonları ve Basra Körfezi'ndeki bazı adaların işgali ile tehdit etti. Hiç şüphe yok ki, Trump, Mossad terör örgütünün baskısı altında, Epstein davasındaki kayıtları nedeniyle savaşta ve İran'ın işgalinde Siyonist rejimin Başbakanının oyuncağı oldu” dedi.

Zülfikari, şöyle devam etti:

“Entelektüel istikrarı olmayan, dünyanın en yalancısı olarak bilinen Trump hiç de güvenilir değildir ve ne yazık ki ABD liderleri, ABD ordusunu dengesizlik nedeniyle ölüm bataklığına sürükleyen Silahlı Kuvvetlere komuta yetkisi vermiştir, pozisyonlar ve tehlikeli ve yanlış kararlar. Bölgede komutanları ve askerleri her gün ölümle boğuşan Trump, öldürülme korkusu nedeniyle yıkılan üslerden kaçarak bölgedeki hizmet, nüfus ve ekonomi merkezlerine sığındı ve elbette orada da hedef alınıyor.”

OIası kara işgali senaryosuna göre, ABD'li birliklerin bir direnişle karşılaşacağını kaydeden Zülfikari, “Kendileri ve ABD Ordusunun savaş alanından binlerce kilometre uzaktaki üst düzey komutanları, savaş alanındaki komutanlardan ve askerlerden direniş bekliyor! Trump bir sabah davula bir konuyu tehdit eder ve o akşam geri çekilir, bir müzakere zamanı hazırlar ve bundan saatler sonra savaşı yürütmeye karar verir” dedi.

Zülfikari, “Bu dengesiz ve yalancı insan, başta Batı Asya bölgesi ülkeleri olmak üzere Amerikan halkına, Avrupa'ya ve dünya ülkelerine çok zarar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Zülfikari, şunları kaydetti:

“Trump, anladığı tek dilin güç dili olduğunu kanıtlamıştır. Trump’ın İran topraklarının herhangi bir bölümüne yönelik kara harekâtı ya da işgal tehditlerine –ki bu elbette boş bir hayaldir– yanıt olarak, İslam savaşçılarının bu tür eylemleri uzun zamandır beklediklerini ve saldırganlık ile işgalin saldırganların aşağılayıcı bir şekilde yakalanması, parçalanması ve ortadan kaybolmasından başka bir şeye yol açmayacağını ve Amerikan komutanları ile askerlerinin Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarının lezzetli bir yemeği haline geleceğini göstermek için uzun zamandır beklediklerini ilan ediyoruz.

Trump'ın, ABD ordusunun liderlerinin ve komutanlarının İran tarihini incelemeleri ve cesur İranlıların tarih boyunca saldırganlarla nasıl başa çıktıklarından ders almaları, askerlerini çılgın Amerikan başkanının hayallerinin girdabında esaret ve ölüm kaderine sürüklememeleri ve böylece Amerikan halkını yaygın bir yasın içine sürüklememeleri daha iyi olacaktır. İran'ın güçlü, gururlu ve onurlu silahlı kuvvetleri, Amerikan başkanının sanrılar ve yalanların bir tezahürü olan tehdidinin eyleme geçirilmesi halinde, ordunuzu yok etmek için geri sayım yapmaktadır.”