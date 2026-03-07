İran’dan Trump’a sert mesaj: Savaş istiyorsa hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi.

Arakçi, İran’ın komşu ülkelerle gerilimi azaltmaya açık olduğunu ancak bunun İran’a yönelik saldırılar için bölge ülkelerinin hava sahası ve topraklarının kullanılmaması şartına bağlı olduğunu söyledi.

Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarının Trump tarafından yanlış yorumlandığını savundu.

İranlı bakan, Trump’ın İran’ın askeri kapasitesini, kararlılığını ve niyetini yanlış değerlendirdiğini belirterek, “Eğer Trump gerilimi tırmandırmak istiyorsa, güçlü silahlı kuvvetlerimizin uzun zamandır hazırlandığı tam da bu durumla karşılaşacaktır” dedi.

“SORUMLULUK ABD'YE AİT”

Arakçi, İran’ın kendini savunma hakkını kullanması durumunda ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunun ABD yönetimine ait olacağını ifade etti.

Trump’ın son bir haftadaki politikalarının ABD’ye ağır bir maliyet getirdiğini öne süren Arakçi, bu süreçte ABD ordusunun yaklaşık 100 milyar dolar harcadığını iddia etti.

İranlı bakan, piyasalarda yeniden işlem başlamasıyla birlikte bu maliyetin daha da artacağını ve bunun Amerikan halkına yansıyacağını savundu.

“İSTİHBARAT RAPORLARI DA 'BAŞARISIZLIK' DİYOR”

Arakçi, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin İran’a karşı bir savaşın başarısızlıkla sonuçlanacağı yönünde değerlendirmede bulunduğunu da ileri sürdü.

İranlı bakan, ABD yönetimini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarına hizmet etmekle suçladı. Arakçi, ABD halkının Orta Doğu’daki maliyetli savaşlardan çekilme yönünde oy verdiğini ancak buna rağmen Washington’ın “İsrail’in savaşını yürüttüğünü” öne sürdü.

Arakçi, mevcut çatışmayı “İsrail öncelikli küçük bir grubun tercih ettiği bir savaş” olarak nitelendirdi.