İran’dan yeni saldırı dalgası: İsrail’de sirenler çaldı

13.03.2026 00:14:00
Dış Haberler Servisi
İran’ın İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı bildirildi. İsrail basını Haaretz'e göre saldırı sırasında Tel Aviv ve ülkenin merkezinde sirenler çalarken, İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalıştığı belirtildi. 

Yetkililer, füzelerin etkisiz hale getirilmesi için önleme operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı ise füzelerden birinin İsrail’in merkezindeki açık bir alana isabet ettiğini açıkladı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İlgili Konular: #israil #İran