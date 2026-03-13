İran’dan yeni saldırı dalgası: İsrail’de sirenler çaldı

İran’ın İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, füzelerin etkisiz hale getirilmesi için önleme operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı ise füzelerden birinin İsrail’in merkezindeki açık bir alana isabet ettiğini açıkladı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.