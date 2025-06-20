İran destekli gruplar, ABD'yi hedef aldı: Üsler, ördek avına dönüşecek

İran destekli milis grubu Ketaib Hizbullah, ABD’nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması halinde, Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça tehdit eden Ketaib Hizbullah sorumlularından Ebu Ali el-Askari, şunları söyledi:

“Amerika bu savaşa dahil olursa, Trump’ın bu bölgeden hayalini kurduğu trilyonlarca doları unutmasını sağlarız. Bu doğrultuda operasyonel planlar hazırlandı.”

el-Askari, “Amerikan üsleri, bölge genelinde ördek avına dönüşecek” dedi.

BOĞAZLARI VE PETROL TEDARİKINI HEDEF GÖSTERDİ

el-Askari, yalnızca askeri üsleri değil, küresel enerji güvenliğini de tehdit eden açıklamalarda bulundu.

El-Askari, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz’e açılan stratejik geçit Babğlmendep Boğazı'nın kapatılabileceğini belirtti.

El-Askeri ayrıca, Kızıldeniz kıyısındaki petrol limanlarının faaliyetlerinin durdurulacağını ve “Amerikan uçaklarının gökyüzünde karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlerin” olabileceğini ifade etti.