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İran destekli gruplar, ABD'yi hedef aldı: Üsler, ördek avına dönüşecek

İran destekli gruplar, ABD'yi hedef aldı: Üsler, ördek avına dönüşecek

20.06.2025 00:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İran destekli gruplar, ABD'yi hedef aldı: Üsler, ördek avına dönüşecek

İran destekli Ketaib Hizbullah, ABD’nin İsrail-İran savaşına müdahil olması halinde Ortadoğu’daki Amerikan üslerini hedef alacaklarını duyurdu. Grup, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarını kapatma tehdidinde bulunurken, “Amerikan üsleri ördek avına döner” ifadelerini kullandı.

İran destekli milis grubu Ketaib Hizbullah, ABD’nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması halinde, Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça tehdit eden Ketaib Hizbullah sorumlularından Ebu Ali el-Askari, şunları söyledi:

“Amerika bu savaşa dahil olursa, Trump’ın bu bölgeden hayalini kurduğu trilyonlarca doları unutmasını sağlarız. Bu doğrultuda operasyonel planlar hazırlandı.” 

el-Askari, “Amerikan üsleri, bölge genelinde ördek avına dönüşecek” dedi.

BOĞAZLARI VE PETROL TEDARİKINI HEDEF GÖSTERDİ

el-Askari, yalnızca askeri üsleri değil, küresel enerji güvenliğini de tehdit eden açıklamalarda bulundu.

El-Askari, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz’e açılan stratejik geçit Babğlmendep Boğazı'nın kapatılabileceğini belirtti.

El-Askeri ayrıca, Kızıldeniz kıyısındaki petrol limanlarının faaliyetlerinin durdurulacağını ve “Amerikan uçaklarının gökyüzünde karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlerin” olabileceğini ifade etti.

İlgili Konular: #hizbullah #Trump