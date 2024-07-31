İran devlet televizyonu suikastın ayrıntılarını paylaştı: Sınır ötesinden gerçekleştirildi
İran devlet televizyonu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikastın sınır ötesinden gerçekleştirildiğini duyurdu. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise Haniye’nin başkent Tahran’ın kuzeyinde gazilere ait özel bir konutta hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.
İran basını, Tahran’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikasta ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı.
İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, Haniye’nin suikast sırasında Tahran’ın kuzeyinde bulunan gazilere ait özel bir konutta bulunduğu ve saldırının yerel saatle 02.00’de (TSİ 01.30) gerçekleştirildiği belirtildi.
Haniye’ye yönelik saldırının havadan düzenlendiği aktarıldı. İran devlet televizyonu ise saldırının sınır ötesinden gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde "itidal" çağrısında bulunuldu.
Özellikle saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan bilgiler ve iddialara ilişkin dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Ortaya atılan yalan iddialar ve bilgilerle siyonist rejimin bu saldırısının kınanması yerine ülke içerisinde tartışma çıkartılmaya çalışılıyor" ifadesi kullanıldı.
Haniye suikastına ilişkin İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplantı kararı alırken, Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi saldırıya ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
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