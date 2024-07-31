İran'da Hamas lideri Heniyye suikastı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi

İran'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast nedeniyle 3 gün yas ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 12:56
İran'da Hamas lideri Heniyye suikastı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayımlanan bildiriye yer verdi.

Heniyye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.


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