Hamas'tan Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama!
Hamas, bugün öldürülen İsmail Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.
Hamas, bugün öldürülen İsmail Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsmail Haniye’nin naaşı yarın öğleden sonra Tahran’daki canaze töreninin ardından Doha’ya nakledilecek. Cuma günü Katar’ın başkentinde defnedilecek" denildi.
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