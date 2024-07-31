Hamas'tan Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama!

Hamas, bugün öldürülen İsmail Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:05
Hamas'tan Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama!
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Hamas, bugün öldürülen İsmail Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsmail Haniye’nin naaşı yarın öğleden sonra Tahran’daki canaze töreninin ardından Doha’ya nakledilecek. Cuma günü Katar’ın başkentinde defnedilecek" denildi.


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