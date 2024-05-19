İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu

İran Devrim Muhafızları’nın silahlı kuvvetleri tarafından helikopterin uçuş ekibinden bir kişinin cep telefonundan sinyaller tespit edildiği bildirildi. İran güçleri, sinyalin tespit edildiği bölgeye doğru yol alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 22:46
İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu
Abone Ol google-news

Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanı Aşkar Abbasoğluzade’nin Tasnim'e yaptığı açıklamada "Şu anda tüm askeri güçlerimizle bölgeye doğru ilerliyoruz. Umarım halkımıza iyi haberler verebiliriz" dedi ve ekledi "Bölgenin artık daha fazla kurtarma ekibi için kapasitesi yok."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi Tebriz Cuma İmamı ile iletişim kurduklarını duyurdu. Basın açıklaması yapan Seferi: “Tebriz Cuma İmamı ile iki kez temas kurabildik. Bize durumunun kötü olduğunu ancak ambulansları duyabildiğini söyledi” diyerek ekiplerin enkaza yakın olduğunu belirtti.

HELİKOPTERİN MODELİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler ve videoları inceleyen uzmanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve eşlikçilerinin ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikoptere bindiklerini doğruladı.

İki kanatlı hava aracı, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter.

Reisi'nin helikopterinde uçuş ekibi ve olası güvenlik personeli de dahil olmak üzere kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

İki kanatlı hava aracı, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter.

Reisi'nin helikopterinde uçuş ekibi ve olası güvenlik personeli de dahil olmak üzere kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yıl sonu tahminleri belli oldu! Dolar mı, mevduat mı?

Yıl sonu tahminleri belli oldu! Dolar mı, mevduat mı?
Derbi öncesi Florya’da olay: Taraftara şişe atıldı!

Derbi öncesi Florya’da olay: Taraftara şişe atıldı!
Son dakika… İran Cumhurbaşkanı’nın helikopterinden bir yolcuyla iletişime geçildi

Son dakika… İran Cumhurbaşkanı’nın helikopterinden bir yolcuyla iletişime geçildi
Çoban tesadüfen buldu, şimdi yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor: Tarsus’un gizemli Taşkuyu Mağarası

Çoban tesadüfen buldu, şimdi yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor: Tarsus’un gizemli Taşkuyu Mağarası
CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak

CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak
Oyuncu Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!

Oyuncu Selen Soyder yeni aşkını ilan etti!
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez anlattı... İşte dolardan TL'ye geçişin nedenleri ve sonuçları

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez anlattı... İşte dolardan TL'ye geçişin nedenleri ve sonuçları
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?