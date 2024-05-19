İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu

Yayınlanma: 19.05.2024 - 22:46

Güncelleme: 19.05.2024 - 23:45

Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanı Aşkar Abbasoğluzade’nin Tasnim'e yaptığı açıklamada "Şu anda tüm askeri güçlerimizle bölgeye doğru ilerliyoruz. Umarım halkımıza iyi haberler verebiliriz" dedi ve ekledi "Bölgenin artık daha fazla kurtarma ekibi için kapasitesi yok."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi Tebriz Cuma İmamı ile iletişim kurduklarını duyurdu. Basın açıklaması yapan Seferi: “Tebriz Cuma İmamı ile iki kez temas kurabildik. Bize durumunun kötü olduğunu ancak ambulansları duyabildiğini söyledi” diyerek ekiplerin enkaza yakın olduğunu belirtti.

HELİKOPTERİN MODELİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler ve videoları inceleyen uzmanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve eşlikçilerinin ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikoptere bindiklerini doğruladı.

İki kanatlı hava aracı, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter.

Reisi'nin helikopterinde uçuş ekibi ve olası güvenlik personeli de dahil olmak üzere kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

İki kanatlı hava aracı, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter.

Reisi'nin helikopterinde uçuş ekibi ve olası güvenlik personeli de dahil olmak üzere kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.