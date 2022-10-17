İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin doğusunda tatbikata başladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Aras bölgesinde askeri tatbikata başladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde askeri tatbikata başladığı belirtildi.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, tatbikatın, ordunun savaş hazırlığını artırmak amacıyla yapılacağını söyledi.
Mehr'in aktardığına göre Pakpur, ''Önümüzdeki birkaç gün içinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ülkenin kuzey sınırlarında Aras bölgesinde büyük tatbikat düzenleyecek'' dedi.
Pakpur, tatbikata Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Aşura Karargahı'nın da katılacağını bildirmişti.
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