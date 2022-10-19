İran dini lideri Hamaney: Nükleer silah peşinde değiliz

19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:27

İran dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda ülkedeki "seçkin akademisyenler" ile bilim ve teknoloji alanında yetenekli gençleri kabul ettiği toplantıda konuştu.

Yetenekli bireylerin ülkenin en önemli varlıkları arasında olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, "Yeteneklilerin büyük bir zenginlik olduğunu anladığımızda, yetenekli bireyler yetiştirmeye gayret edeceğiz, onları kaybetmenin bir kayıp olduğunu anlayacağız ve bu kaybı mümkün olduğu kadar önleyeceğiz" diye konuştu.

"İran'ın ilerlemesini engellemek isteyen düşmanların ülkenin ilerlemesi için temel bir dayanak olan üniversitelere zarar verebilecek her türlü fırsatı kullandığını" öne süren Hamaney, "Dünyanın büyük güçleri, diğerlerine hükmetmek ve milletleri geride tutmak için silah, aldatma ve hatta bilimi kullanıyor. Bu yüzden ilmi seviyesini yükselten üniversiteler düşmanın hakimiyetine engeldir" değerlendirmesinde bulundu.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İranlı "seçkin akademisyenlerin" ve yetenekli bireylerin çalışmaları sayesinde nükleer alanda da önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Hamaney, "Biz nükleer alanda silah ve bombaların peşinde değiliz. Nükleer endüstrinin kendisi pek çok nimete sahip ve biz bunlara ulaşmayı başardık" dedi.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları gönderdiğine dair iddialara değinen Hamaney, "Bir kaç yıl önce İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin görüntülerinin photoshop olduğunu söylerlerdi. Şimdi de bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden şuna satıyorsun neden buna veriyorsun diyorlar" ifadelerini kullandı.