Son dakika... Refah sınır kapısı açıldı: Geçişler başladı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:01

Daha önce yardım TIR'larının geçişine izin verilen Refah Sınır Kapısı, insanların geçişine açıldı. Gazze'de mahsur kalan çok sayıda yabancı pasaport sahibi, Refah sınır kapısının açılmasıyla savaştan zarar gören bölgeyi terk etmeye başladı.

Gazze'den Mısır'a geçişteki tek nokta olan Refah Sınır kapısı, Katar'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin koordinasyonunda açıldı.

Mısır, İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında açılan kapıdan, yabancı pasaport sahiplerinin, çifte vatandaşların ve durumu ciddi olan bazı yaralıların geçişine izin verildi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte, Mısır tarafında bekleyen ambulanslar da Gazze'ye giriş yaptı.

AFP'de yer alan habere göre, ambulansların, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki ağır yaralıları Mısır'a nakledeceği bildirildi.

Gazze'deki sınır yetkilisi, Mısır'ın tahliye edilmek isteyen ağır yaralı 81 kişiyi tedavi edeceğini söyledi.

Ancak sınır yetkilisi, Refah Sınır Kapısı'nın ne kadar süreyle açık kalacağına dair bir açıklama yapmadı.