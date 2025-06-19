İran Dışişleri Bakanı İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak

Toplantının, 51. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin özel oturumu kapsamında gerçekleşeceği ve gündemin ana maddesini İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarının oluşturacağı bildirildi. Bu saldırılar arasında, Perşembe günü Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine düzenlenen saldırının en önemli gündem maddelerinden biri olacağının altı çizildi.

İsrail ordusu, söz konusu tesiste inşa hâlindeki ağır su reaktörünü hedef aldığını açıkladı. Uzmanlara göre bu reaktör, silah kalitesinde plütonyum üretme potansiyeline sahip. Türkiye, İsrail'in bu saldırılarını sert şekilde eleştirerek 'yasadışı' olarak nitelendirdi ve İran’ın kendini savunma hakkının meşru olduğunu vurguladı.

İki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını yapması beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, bölgeyi istikrarsızlaştıran eylemler karşısında İslam dünyasını birlik olmaya çağıracağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konferansta bir konuşma yapması planlanıyor.

SON GELİŞMELER

Cuma gecesi, İsrail’in hava savunması, bazı İran füzelerinin İsrail ordusunun karargâhına çok yakın mesafelere ulaşmasını engelleyemedi. Tel Aviv şehir merkezine isabet eden füzeler büyük tahribata yol açtı. Pazar gecesi ise bir İran füzesi, Hayfa yakınlarındaki önemli bir petrol rafinerisini devre dışı bıraktı.

Salı sabahı ise sosyal medyaya düşen ve Washington Post tarafından doğrulanan görüntülerde, İran füzelerinin Tel Aviv’in kuzeyindeki İsrail istihbarat karargâhının yakınlarına düştüğü görülüyor. Bu füzelerden biri, İsrail askeri istihbaratının ve sinyal istihbarat birimi Unit 8200’ün bulunduğu Moshe Dayan Kampı’na isabet etti.

İran Devrim Muhafızları, İsrail istihbarat ve ordu yetkililerini öldürdüklerini öne sürdü; ancak bu iddialar doğrulanamadı. İsrail ordusu da bu konuda yorum yapmadı. Savaşın seyri düşünüldüğünde, bu iddialar güçlü bir olasılık olarak geçerliliğini koruyor.