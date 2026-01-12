Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran Dışişleri Bakanı'ndan protestolara ilişkin açıklama: 'Durum tamamen kontrol altında'

İran Dışişleri Bakanı'ndan protestolara ilişkin açıklama: 'Durum tamamen kontrol altında'

12.01.2026 13:13:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İran Dışişleri Bakanı'ndan protestolara ilişkin açıklama: 'Durum tamamen kontrol altında'

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke geneline yayılan protestolarda durumun tamamen kontrol altına alındığını iddia etti. Arakçi ayrıca ABD'ye "savaşa da müzakarelere de hazır oldukları" mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin başkenti Tahran’da yabancı büyükelçilere hitap etti. Devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Arakçi, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda durumun tamamen kontrol altına alındığını iddia etti.

Arakçi, protestoların, ABD Başkanı Donald Trump’a müdahale için bahane vermek amacıyla "şiddetli ve kanlı hale getirildiğini" ileri sürdü. Ülkesinin çatışmaya tamamen hazır olduğunu söyleyen Abbas Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır. Aynı zamanda müzakerelere de hazırız, ancak bu müzakereler adil olmalı, eşit haklara dayanmalı ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmelidir" dedi.

"TRUMP'IN UYARISI TERÖRİSTLERİ MOTİVE ETTİ"

İran’ın protestoculara silah dağıtıldığına dair görüntülere sahip olduğunu belirten İranlı bakan, yetkililerin yakında gözaltına alınanların itiraflarını yayımlayacağını ifade etti. Yetkililerin sokaklardaki gelişmeleri "yakından takip ettiğini" söyleyen Arakçi, gösterilerin yabancı unsurlar tarafından "provoke edildiğini ve körüklendiğini" savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Şu anda yaşananlar protesto değil, ülkeye karşı yürütülen bir terörist savaştır. İranlı yetkililer, terörist unsurlara sivillere ve güvenlik güçlerine ateş açmaları talimatı veren sesli mesajlara ait ses kayıtlarına sahiptir. Güvenlik güçleri sorumluları tek tek avlayacak" şeklinde konuştu. Trump’ın protestoların kanlı hale gelmesi durumunda Tahran’a karşı askeri harekat uyarısının, "yabancı müdahaleyi" isteyen "teröristleri" motive ettiğini söyledi.

Protestoların ardından kesilen internet erişimine de değinen Abbas Arakçi, "İnternet yakında yeniden erişime açılacak. Bu konuda güvenlik birimleriyle koordinasyon içindeyiz" dedi.

POLİSTEN KISA MESAJLA UYARI

Öte yandan İran polisi, Tahran halkına kısa mesaj göndererek ebeveynleri uyardı. Kısa mesajda, "Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin bulunması, can kaybına yol açmayı amaçlayan planları ve herhangi bir müsamahaya izin verilmeyeceğine dair kararlı tutum göz önünde bulundurularak, ailelerin gençlerini ve ergen yaştaki çocuklarını korumaları önemle tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İlgili Haberler

Netanyahu'dan İsrailli bakanlara 'İran' talimatı: 'Demeç vermeyin'
Netanyahu'dan İsrailli bakanlara 'İran' talimatı: 'Demeç vermeyin' İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu, İran’da protestoların sürdüğü ve saldırı ihtimalinin gündemde olduğu süreçte kabine üyelerine basına açıklama yapmamaları talimatı verdi.
İran'da protestoların bastırılmasında kilit aktör: Besic Güçleri kimdir?
İran'da protestoların bastırılmasında kilit aktör: Besic Güçleri kimdir? İran Parlamentosu’nun, ülke genelinde süren protestoların şiddetle bastırıldığı bir dönemde Besic devriyelerinin yeniden sahaya sürülmesi çağrısı, güvenlik güçlerinin rolünü yeniden gündeme getirdi. İnsan hakları örgütlerine göre son 15 günde yüzlerce kişi hayatını kaybederken, Besic protestoların bastırılmasında kilit aktör olarak öne çıkıyor.
Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk'ten tepki: Önce paylaştı, sonra sildi!
Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk'ten tepki: Önce paylaştı, sonra sildi! Hadise’nin İran’daki protestolara destek veren paylaşımı, gazeteci Fulya Öztürk’ün “Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz” sözleriyle başlayan ve kısa sürede silinen tartışmaya dönüştü.