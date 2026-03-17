İran doğruladı: Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani İsrail saldırısında öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendisine bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleymani’nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtilerek, daha önce İsrailli yetkililer tarafından dile getirilen “hedef alınarak öldürüldüğü” yönündeki iddialar da doğrulanmış oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, olayın İsrail tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.