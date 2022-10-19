İran duyurdu: 22 ülke İHA satın almak istiyor
İran dini lideri Hamaney'in Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, 22 ülkenin İran'dan insansız hava araçları (İHA) satın almak istediğini belirtti.
İran dini lideri Hamaney'in Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, İmam Hüseyin Üniversitesi'nde düzenlenen "Kutsal Savunma Bilim ve Teknoloji" konferansında konuştu.
Rahim Safevi, İran'da devam eden protestoların ülkenin bütünlüğünü hedef aldığını savundu.
Mehr'in aktardığına göre Safevi, "Düşman; halk, yönetim ve Devrim Muhafızların Ordusu arasında mesafe yaratmayı planlıyor. Düşmanla yüzleşmek ve düşmanı yenmek için zayıflıkları ve eksiklikleri ortadan kaldırmalıyız" dedi.
İran'ın askeri alanda büyük ilerleme kaydettiğini aktaran Safevi, "Devrimden önce savunma teçhizatı tedarikinin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışından sağlanırdı. Ancak bugün savunma teçhizatının yüzde 80'inden fazlasını kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Safevi, 22 ülkenin İran'dan İHA satın almak istediğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Baş: Dişlerimi sıkıyorum, isyan ediyorum
- MHP’yi karıştıran ses kaydı
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- AKP'li isimden itiraf gibi açıklama