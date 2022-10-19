İran duyurdu: 22 ülke İHA satın almak istiyor

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:48

İran dini lideri Hamaney'in Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, İmam Hüseyin Üniversitesi'nde düzenlenen "Kutsal Savunma Bilim ve Teknoloji" konferansında konuştu.

Rahim Safevi, İran'da devam eden protestoların ülkenin bütünlüğünü hedef aldığını savundu.

Mehr'in aktardığına göre Safevi, "Düşman; halk, yönetim ve Devrim Muhafızların Ordusu arasında mesafe yaratmayı planlıyor. Düşmanla yüzleşmek ve düşmanı yenmek için zayıflıkları ve eksiklikleri ortadan kaldırmalıyız" dedi.

İran'ın askeri alanda büyük ilerleme kaydettiğini aktaran Safevi, "Devrimden önce savunma teçhizatı tedarikinin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışından sağlanırdı. Ancak bugün savunma teçhizatının yüzde 80'inden fazlasını kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Safevi, 22 ülkenin İran'dan İHA satın almak istediğini sözlerine ekledi.