İran duyurdu: ABD’ye ait SİHA düşürüldü

31.05.2026 09:48:00
İran, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) İran kara suları üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün şafak vakti, İran kara suları üzerinde hava sahasına girerek düşmanca bir operasyon gerçekleştirmeyi amaçlayan saldırgan ABD ordusuna ait bir MQ-1 insansız hava aracı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun modern hava savunma füzeleri tarafından tespit edilerek düşürüldü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "herhangi bir saldırganlığa kararlı bir şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulunuldu.

İlgili Konular: #ABD #İran