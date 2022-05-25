İran duyurdu: ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getireceğiz
İran, ülkenin kalkınması için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını beklemeyeceklerini bunun yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandıklarını duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kum kentinde din adamlarının iştirakiyle düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.
İbrahim Reisi, Viyana'daki nükleer müzakerelerden ve ABD'nin yaptırımlarına karşı ülkesinin seçeneklerinden söz ederek, "Müzakereleri sürdürüyoruz ancak başkalarının bizim adımıza karar vermesini bekleyerek ülkenin ilerlemesini durdurmayacağız" dedi.
Reisi, hükümetin bu konuda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilan ettiği "yaptırımların etkisiz hale getirilmesi" stratejisini izlediğini belirterek, "Yaptırımların kaldırılmasından daha önemli olan yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk. Şu anda bu merkez oldukça etkin bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İran lideri Hamaney, Kasım 2020'de yaptığı bir konuşmada, hükümet yetkililerine yaptırımların kaldırılması yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklanmaları gerektiğini söylemişti.
İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de başlayan Viyana'daki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.
Video Haberler
- o anlar kamerada
- 'Yargı hukuka değil, iktidara göre işliyor'
- 'Ay sonuna kadar 85 liram kaldı'
- Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
- Dikkat! Bu 3 sahile girmenin cezası 109 bin TL
- Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı
- 12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
- AKP'den ilk yanıt geldi