İran duyurdu: Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı
İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı.
İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı.
Hazar Denizi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenlik 1401" tatbikatı deniz kuvvetlerine ait muhripler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla başladı.
Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Hamza Ali Kaviyani, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının, birimlerin performansını ölçmek ve tecrübe aktarımı olduğunu belirtti.
Hamza Ali Kaviyani, Hazar Denizi'ni komşu ülkeler arasındaki "barış ve dostluk denizi" olarak niteleyerek, "Bu denizin düzenini ve güvenliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
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