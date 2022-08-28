İran duyurdu: Son 5 ayda ülkenin petrol geliri 5 kat arttı
İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, son 5 ayda ülkenin petrol gelirinin 5 kat arttığını bildirdi.
İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Handuzi, "Geçen yıla oranla son 5 ayda ülkenin petrol geliri 5 kat arttı" ifadesini kullandı.
Handuzi, son bir yılda ülkeye yabancı sermaye yatırımlarında 2 kat artış gözlendiğini dile getirerek, ABD'nin uyguladığı yaptırımların sürmesi veya sona ermesi göz önünde bulundurularak ekonomik planların yapıldığını kaydetti.
'MÜBAREK ÇELİK FABRİKASINDA YÖNETİM SORUNU VARDI'
Handuzi, İran'ın İsfahan kentindeki Mübarek Çelik Fabrikası'ndaki 3,5 milyar dolarlık yolsuzlukla ilgili ise "Mübarek Çelik Fabrikası'nda yönetim sorunu vardı" ifadesini kullandı.
İran Meclisi söz konusu fabrikadaki yolsuzlukla ilgili 300 sayfalık rapor hazırlamıştı.
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