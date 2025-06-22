İran füzeleri İsrail’i sardı: Yaralı sayısı katlanıyor

İran’ın son füze saldırılarında 86 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı’na göre saldırıların başladığı 13 Haziran’dan bu yana toplam 2.835 kişi tedavi altına alındı. Tel Aviv’de bir yerleşim bölgesi doğrudan hedef alındı.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın pazar sabahı yaptığı güncellemeye göre, İran’ın gece saatlerinde düzenlediği yeni saldırılarda 86 kişi hastaneye kaldırıldı.





Bunlardan iki kişi orta derecede, 77 kişi hafif, dört kişi ise anksiyete (kaygı bozukluğu) nedeniyle tedavi altına alındı. Üç kişinin sağlık durumu ise hâlâ değerlendiriliyor.

13 Haziran’da İsrail’in, İran’a hava saldırılarını başlatmasının ardından İran’ın başlattığı misilleme saldırıları sonucu bugüne kadar toplam 2 bin 835 İsrailli hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre:

23 kişi ağır yaralı,

107 kişi orta derece yaralı,

2.555 kişi hafif yaralı,

119 kişi psikolojik travma (anksiyete) nedeniyle tedavi görüyor.





TEL AVİV'DE YERLEŞİM ALANI VURULDU: 20 YARALI

Tel Aviv polisi, İran’a ait bir füzenin Ramat Aviv semtindeki bir yerleşim bölgesine isabet ettiğini ve yaklaşık 20 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail Polisi Uluslararası Sözcüsü Dean Elsdunne, “Birkaç konut binası aynı anda vuruldu. Kurtarma ekipleri hâlâ enkazı tarıyor ve füze parçaları arıyor” dedi.

Vurulan bölgenin bir alışveriş merkezi ve okulun hemen yakınında bulunduğu belirtildi. Elsdunne, henüz yakınlarına ulaşamayan ailelerin de ihbarda bulunmalarını beklediklerini söyledi.