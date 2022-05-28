İran Genelkurmay Başkanı: Her zaman tetikteyiz

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:40

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran’ın yer altında bulunan “gizli” İHA ve SİHA üslerinden birini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran ordusunu tüm kollarında farklı boyutlarda önemli değişimlerin ve gelişimlerin gerçekleştiğine değinerek üst düzey ordu yetkililerini kutladı.

Bakıri, “Biz asla tehditleri küçük saymayız. Düşmanın uyuduğunu varsaymayız. Gözlerimiz açık ve her daim tetikteyiz” dedi.

'TÜM TEÇHİZAT ÜLKEMİZDE ÜRETİLİYOR'

Muhammed Bakıri, ülkesinin S/İHA alanındaki çalışmalarına değinerek, “Söz konusu gelişimlerin yanı sıra Savunma sanayimiz de hızlı bir şekilde gelişiyor ve yardımcı oluyor. Bir tek SİHA’yla sınırlı kalmadan SİHA ve diğer silahların üretimi için gerekli tüm teçhizat ülkemizde üretilmektedir” diye konuştu.

Bakıri, “Olası savaş sahnesini zekice savaşarak, dakik ve tarafsız bir şekilde inceleyip bazı değişimlere gerek duyduğumuz takdirde cesurca meseleye dair adım atmamız gerekiyor. Çaba gösterip böylesi değişimleri düşmana karşı önleyici gücümüzü artırmak için kullanalım. SİHA alanındaki önemli gelişimler bu doğrultuda önemli bir rol oynayabilir” dedi.

Fotoğraf: Tasnim

'İHA TEKNOLOJİSİNİN DEĞERİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR'

Muhammed Bakıri, S/İHA'ların savaş ve çatışmalardaki etkinliğine değinerek, “Kafkasya, Ukrayna ve diğer yerlerde son yıllarda yaşanan savaşlar veya ondan öncesinde Suriye ve Irak’ta teröristlere karşı savaşlardaki deneyimler, İHA’nın konumunun özel bir konum olduğu ve söz konusu teknolojinin gün geçtikçe geliştiğini gösteriyor” diye konuştu.

Bakıri, “İran ordusu gelecekteki savaşlardaki gereklilikleri dakik bir şekilde değerlendirip yeni yöntemler ve teçhizatı kullanarak günümüzün ve geleceğimizin değişime uğrayan sahasına adım attı” dedi.