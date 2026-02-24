İran gerginliği tırmanıyor: ABD uçakları Tel Aviv’de

ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonu tartıştığı dönemde, Amerikan askeri yakıt ikmal ve kargo uçaklarının İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nda görüntülenmesi bölgede gerilimi artırdı.

Açık kaynak uçuş verilerini takip eden analistlere göre, Boeing KC-135 yakıt ikmal uçakları ile C-17 Globemaster tipi ağır nakliye uçakları son 24 saat içinde Ben Gurion Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçakların ülkede geçici bir mola kapsamında mı bulunduğu yoksa daha uzun süreli bir konuşlanmanın parçası mı olduğu ise netlik kazanmadı.

Analistler, en az iki yakıt ikmal uçağının ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük üssü olan Katar’daki El Udeid Üssü’nden geldiğini belirtiyor.

Aynı dönemde dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un, Girit’teki Souda Körfezi’ne ulaştığı bildirildi. Geminin burada ikmal amacıyla bulunduğu değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında Gerald R. Ford görev grubunu Orta Doğu’ya sevk etmişti.

Bölgede halihazırda görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile birlikte ABD’nin deniz gücünün önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER SÜRERKEN ASKERİ BASKI

Washington yönetimi bir yandan İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri sürdürürken, diğer yandan anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguluyor.

ABD yönetiminin son dönemde bölgedeki askeri yığınağı bu baskı stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Military Air Tracking Alliance isimli açık kaynak analiz grubuna göre, şubat ortasından bu yana Orta Doğu’ya 85’ten fazla yakıt ikmal uçağı ve 170’in üzerinde kargo uçağı sevk edildi.

Uzmanlar, bunun 2003 Irak işgali öncesindeki hazırlıklardan bu yana bölgedeki en büyük Amerikan askeri yığınağı olduğunu belirtiyor. Ancak mevcut hareketliliğin o döneme kıyasla büyük kara birlikleri içermediğine dikkat çekiliyor.