İran gerilimi Doğu Akdeniz’e sıçradı: İngiltere, savaş gemisi gönderecek

İngiltere'nin, İran’a ait insansız hava araçlarının hedef aldığı Güney Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssü'nü korumak amacıyla savaş gemisi göndermeye hazırlandığı bildirildi.

The Times gazetesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kraliyet Donanması’na ait HMS Duncan’ın Kıbrıs’a gönderilmesi “çok muhtemel” görülüyor.

Kaynaklar geminin şu anda İngiltere sularında bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’a ulaşmasının yaklaşık bir hafta sürebileceğini aktardı.

HMS Duncan’ın “yüksek hazırlık” seviyesinde olduğu ve bölgeye en hızlı ulaşabilecek destroyer olduğu ifade edildi.

Kraliyet Donanması’nın envanterinde altı Type 45 tipi destroyer bulunuyor. Bunlardan üçünün ağır bakımda olduğu belirtilirken, HMS Dauntless ve HMS Dragon’ın İngiltere’de konuşlu olduğu ve üç gün içinde harekete geçebilecek durumda olduğu kaydedildi.

“BALİSTİK FÜZELERE KARŞI SAVUNMA YOK” İDDİASI

Haberde, İngiltere'nin Güney Kıbrıs’ı balistik füze saldırılarına karşı savunabilecek mevcut bir kapasitesinin bulunmadığı ve adanın yeni İran saldırılarına karşı savunmasız olabileceğine dair endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in son 24 saat içinde üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek HMS Duncan’ın bölgeye gönderilmesini değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Fransa'nın da İran saldırılarının ardından Güney Kıbrıs'a füze ve insansız hava aracı karşıtı savunma sistemleri göndermeyi planladığı, Güney Kıbrıs basınında daha önce yer alan haberlerde ifade edilmişti.

Ayrıca, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs’a yönelik İran'dan geldiği düşünülen İHA tehditleri sonrası iki fırkateyn ve F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldığı biliniyor.

Savunma Bakanı Dendias, Atina’nın Güney Kıbrıs’ın savunmasına her türlü desteği vereceğini açıklamıştı.