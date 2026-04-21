İran gerilimi Moskova’ya sıçradı: İsrailli yolcular gözaltına alındı

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar’ın talimatıyla Moskova’daki yetkililer ve Rusya’nın İsrail Büyükelçiliği ile temasa geçildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Müdahalenin ardından sorun çözüldü ve İsraillilerin girişine onay verildi. Rus tarafına bu tutumun tamamen kabul edilemez olduğu açıkça iletildi” ifadeleri kullanıldı.

Bağımsız Rus haber platformu Mediazona’ya konuşan kaynaklara göre, yolcular Rus güvenlik güçleri tarafından İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olabilecekleri şüphesiyle sorgulandı.

Haberde, güvenlik görevlilerinin yolculara “İran, Rusya’nın müttefikidir. İran’ın düşmanı bizim de düşmanımızdır” dediği öne sürüldü.

Kaynaklar, gözaltına alınan kişilerin yaklaşık beş saat boyunca yiyecek, su ve tuvalet erişimi olmadan bekletildiğini iddia etti.

Yolcular arasında hem çifte vatandaşların hem de yalnızca İsrail pasaportu taşıyan kişilerin bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre, güvenlik görevlileri yolculardan cep telefonlarını açmalarını istedi. Yolcuların bunu reddetmesi üzerine telefonlarını kapatmaları talep edildi.

Habere göre İsrailli yolcular, “yasaları ihlal etmeme” yönünde hazırlanan belgeleri imzaladıktan sonra serbest bırakıldı.

Domodedovo Havalimanı, 2019 yılında da benzer bir olaya sahne olmuştu. O dönemde bazı İsrailli yolcular vize anlaşmazlığı nedeniyle ülkeye alınmamış, daha sonra geçişlerine izin verilmişti.